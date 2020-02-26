Коронавірус охопив усі континенти, крім Антарктиди — CNN
Чистим залишається ще один – Антарктида, звертає увагу американський центральний телеканал CNN.
"Спалах коронавірусу, який розпочався у провінції Ухань у Китаї, зараз поширився на шість із семи континентів світу. Він ще не дійшов до Антарктиди", - зауважує канал.
Таким чином, переважна кількість підтверджених випадків зараження зареєстровані в Азії, головним чином, через концентрацію захворювань у Китаї. Крім того, звертається увага на випадок з круїзним лайнером Diamond Princess у Японії та поширення хвороби на Південну Корею.
На Близькому Сході – в Ірані зафіксовано щонайменше 139 заражених. Загальна офіційна кількість померлих від коронавірусу в цій країні становить 15 осіб. Водночас, у Кувейті в середу кількість випадків зараження зросла до 26.
У Африці лише напередодні Алжир підтвердив перший випадок виявлення хвороби. Крім того, один заражений є в Єгипті.
Найбільше поширення в Європі зареєстроване в Італії, де понад 320 були заражені, 12 із них померли.
У Північній Америці щонайменше 59 американців виявились зараженими. Зафіксовані випадки захворювання також у Канаді.
Як повідомляв Укрінформ, загалом станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.