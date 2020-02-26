Коронавірус, стоп: температуру перевіряють у восьми українських аеропортах

У восьми українських аеропортах перевіряють температуру тіла для уникнення потрапляння коронавірусу на територію України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Мова йде про сім основних автомобільних пунктів пропуску та три залізничних через державний кордон авто з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії та вісім найбільших аеропортів: «Львів», «Чернівці», «Бориспіль», «Жуляни», «Одеса», «Харків», «Дніпро» та «Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з восьмої ранку на всіх вище перелічених об'єктах з восьмої ранку у всіх людей, які виїжджатимуть на територію України, перевіряють температуру тіла.

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Також зазначається, що на кожному пункті пропуску працює епідеміолог, забезпечений всіма необхідними засобами епідеміологічного захисту: комплектами ізолюючих комбінезонів, захисними окулярами та безконтактними термометрами. Також на кожному пункті працює карета швидкої допомоги.

Як повідомлялося, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - в епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 - в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098 осіб.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.