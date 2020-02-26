У Харкові підготували 16 боксів для потенційних інфікованих коронавірусом
Про це розповів кореспонденту Укрінформу директор КНП «Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Павло Нартов.
«Наше боксоване відділення саме й призначене для особливо небезпечних інфекцій, у тому числі й для хворих із підозрою на коронавірус. Це відділення має 16 боксів і розраховане на 20 ліжок», - розповів Нартов.
Боксоване відділення Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні / Фото: Юлія Байрачна, Укрінформ
Відділення відремонтували ще кілька років тому за кошти зарубіжних партнерів. Кожний бокс має свій вихід на вулицю, тож якщо доправлять пацієнта з коронавірусом, він не проходитиме навіть коридором відділення.
Спеціально для лікарні за кошти обласного бюджету закупили діагностичні системи для визначення COVID-2019 – їх вистачить для 100 досліджень.
«Цього цілком достатньо на зараз. Також ми очікуємо на тест-системи від МОЗу. Закуплені нами – це системи українського виробництва, ми фактично першими покупцями були, отримали їх біля тижня тому», - зазначив Нартов.
Придбали для закладу й засоби захисту для персоналу, зокрема, 240 захисних респіраторів, в тому числі й такі, що використовуються китайськими лікарями. Планується ще дозакупка, та наразі, зазначає Нартов, через підвищений попит виник дефіцит, тому складно придбати навіть звичайні тришарові медичні маски.
Зробили в лікарні й запас медикаментів. «На зараз стовідсотково ефективних препаратів для лікування коронавірусу немає. Але в нас є «Рибавірін», який можна використовувати при цій інфекції. В нас є і «Арбідол», але ми не знаємо, чи ефективний він», - зазначив Нартов.
Реанімаційне відділення закладу також готове: мають 9 апаратів штучної вентиляції легень, запевняє головний лікар, зазначаючи, що ризики поширення вірусу на Харківщині зараз незначні.
Як повідомляють у МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Станом на ранок 26 лютого, на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.