У Харкові підготували 16 боксів для потенційних інфікованих коронавірусом

У Харкові прийняти пацієнтів із коронавірусом чи будь-якою іншою небезпечною хворобою може обласна інфекційна лікарня, де обладнані бокси, кожний із яких має окремий вихід.

Про це розповів кореспонденту Укрінформу директор КНП «Харківська обласна клінічна інфекційна лікарня» Павло Нартов.

«Наше боксоване відділення саме й призначене для особливо небезпечних інфекцій, у тому числі й для хворих із підозрою на коронавірус. Це відділення має 16 боксів і розраховане на 20 ліжок», - розповів Нартов.

Боксоване відділення Харківської обласної клінічної інфекційної лікарні / Фото: Юлія Байрачна, Укрінформ

Відділення відремонтували ще кілька років тому за кошти зарубіжних партнерів. Кожний бокс має свій вихід на вулицю, тож якщо доправлять пацієнта з коронавірусом, він не проходитиме навіть коридором відділення.

Спеціально для лікарні за кошти обласного бюджету закупили діагностичні системи для визначення COVID-2019 – їх вистачить для 100 досліджень.

«Цього цілком достатньо на зараз. Також ми очікуємо на тест-системи від МОЗу. Закуплені нами – це системи українського виробництва, ми фактично першими покупцями були, отримали їх біля тижня тому», - зазначив Нартов.

Придбали для закладу й засоби захисту для персоналу, зокрема, 240 захисних респіраторів, в тому числі й такі, що використовуються китайськими лікарями. Планується ще дозакупка, та наразі, зазначає Нартов, через підвищений попит виник дефіцит, тому складно придбати навіть звичайні тришарові медичні маски.

Зробили в лікарні й запас медикаментів. «На зараз стовідсотково ефективних препаратів для лікування коронавірусу немає. Але в нас є «Рибавірін», який можна використовувати при цій інфекції. В нас є і «Арбідол», але ми не знаємо, чи ефективний він», - зазначив Нартов.

Реанімаційне відділення закладу також готове: мають 9 апаратів штучної вентиляції легень, запевняє головний лікар, зазначаючи, що ризики поширення вірусу на Харківщині зараз незначні.

Як повідомляють у МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Станом на ранок 26 лютого, на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762, одужали 30 098 осіб.