Ворог вдарив по зупинці транспорту в Одесі, двоє постраждалих

В Одесі двоє людей постраждали внаслідок удару російських загарбників по зупинці транспорту.

Як передає Укрінформ, про це голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Телеграмі.

"Ворог атакував місто. Попередньо, є двоє постраждалих. Люди очікували транспорт на зупинці. Їх госпіталізували з осколковими пораненнями", - зазначив він.

Подробиці з'ясовуються.

Як зазначив голова обласної державної адміністрації Олег Кіпер, одну з постраждалих госпіталізували.

Жінка 1961 р.н. отримала множинні осколкові поранення. Її стан медики оцінюють як важкий. Лікарі надають постраждалій всю необхідну медичну допомогу.

На місці події працюють правоохоронні органи, екстрені та комунальні служби.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 7 червня в Одеській області через атаку російських безпілотників були пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, два вантажні автомобілі.