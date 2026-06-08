Ворог атакував дронами Конотоп, є постраждалі

Війська РФ вранці вдарили дронами по Конотопу на Сумщині.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.

"Конотопська громада. Цього ранку ворог кількома БпЛА атакував місто. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура – житловий сектор. Є постраждалі. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - зазначив він.

Григов додав, що триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Міський голова Артем Сеиеніхін повідомляє, що наразі відомо про трьох постраждалих.

Нагадаємо, 5 червня російські війська здійснили атаку на Конотоп ударними дронами. Спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням.