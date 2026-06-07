Загарбники атакували Сумщину дронами - постраждали троє людей
Укрінформ
У двох громадах Сумської області через атаку російських дронів 7 червня постраждали троє людей.
Про це у Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.
За його словами, у Глухівській громаді внаслідок атаки БпЛА по автозаправній станції постраждав чоловік.
У Ворожбянській громаді російські війська атакували цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, та ще одного чоловіка, який ішов пішки.
Усіх постраждалих госпіталізували.
Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники зранку у суботу завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Сумщині.
Ілюстративне фото: Вадим Лях / Фейсбук