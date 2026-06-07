Загарбники атакували Сумщину дронами - постраждали троє людей

У двох громадах Сумської області через атаку російських дронів 7 червня постраждали троє людей.

Про це у Телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає Укрінформ.

За його словами, у Глухівській громаді внаслідок атаки БпЛА по автозаправній станції постраждав чоловік.

У Ворожбянській громаді російські війська атакували цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, та ще одного чоловіка, який ішов пішки.

Усіх постраждалих госпіталізували.

Як повідомляв Укрінформ, російські загарбники зранку у суботу завдали ударів керованими авіабомбами та безпілотниками по Сумщині.

Ілюстративне фото: Вадим Лях / Фейсбук