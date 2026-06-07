Тиждень в Україні почнеться дощами та грозами
Погода
Укрінформ
В Україні в понеділок, 8 червня буде хмарно з проясненнями, очікуються дощі, грози, в окремих районах град та шквали.
Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Помірні, у північних та центральних областях місцями значні дощі, вдень на Лівобережжі грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с (вночі на заході та сході країни без опадів)", - йдеться в повідомленні.
За даними синоптиків, вітер буде північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 13-18°, на заході країни 10-15°; вдень 20-25°, на Лівобережжі 23-28°.
У Києві та області завтра пройде помірний, вдень місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У столиці температура вночі 16-18°, вдень 20-22°; на Київщині вночі 13-18°, вдень 20-25°.