На Одещині рятувальники з трьох регіонів провели спільні навчання у катакомбах

Рятувальники Одещини, Тернопільщини, а також МРЦ ШР «Львів» провели спільні навчання в підземних лабіринтах у селі Нерубайське Одеської області.

Про це в Телеграмі повідомила ДСНС, передає Укрінформ.

Зазначається, що фахівці вивчали специфіку спелеології, орієнтування за картами та правила безпеки під землею. Також рятувальники провели тренування безпосередньо у лабіринтах катакомб, де не ловить мобільний зв’язок.

За даними ДСНС, у підземеллі фахівці розгортали спеціальні лінії дротового зв'язку, координували пошукові групи, вчилися надавати домедичну допомогу в умовах обмеженого простору та евакуювати «постраждалих» на поверхню за допомогою спецнош.

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Як повідомляв Укрінформ, Державна служба з надзвичайних ситуацій отримала від уряду Японії техніку та обладнання для потреб гуманітарного розмінування.