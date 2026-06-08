Росіяни атакують дронами Харків, є влучання
Укрінформ
Щонайменше шість влучань російських БпЛА зафіксували в Холодногірському районі Харкова.
Про це у Телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Укрінформ.
«Щонайменше шість влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова», - повідомив він.
Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється.
Терехов зазначив, що загроза повторних ударів зберігається.
Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, унаслідок чого постраждав працівник заправки.
Фото: ДСНС