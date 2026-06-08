Росіяни атакують дронами Харків, є влучання

Щонайменше шість влучань російських БпЛА зафіксували в Холодногірському районі Харкова.

Про це у Телеграмі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає Укрінформ.

«Щонайменше шість влучань ворожих БпЛА зафіксовано в Холодногірському районі Харкова», - повідомив він.

Інформація щодо наслідків ударів, руйнувань та постраждалих уточнюється.

Терехов зазначив, що загроза повторних ударів зберігається.

Як повідомляв Укрінформ, у Херсоні вранці 7 червня ворожий дрон поцілив у АЗС на виїзді з міста, унаслідок чого постраждав працівник заправки.

Фото: ДСНС