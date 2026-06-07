Війська РФ понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий

Війська РФ понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий

Укрінформ
Армія РФ протягом дня 7 червня понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок атак є загиблий, пошкоджені будинки й автомобілі.

Про це в Телеграмі повідомила Дніпропетровська ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що на Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, приватний будинок та автомобілі. Загинув 40-річний чоловік.

У Синельниківському районі російські військові цілили по Миколаївській, Петропавлівській і Шахтарській громадах. Там обстрілами пошкоджений приватний будинок.

На Криворіжжі війська РФ завдали удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, приватний будинок та автомобіль.

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Як повідомляв Укрінформ, російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один із працівників.

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