Війська РФ понад 20 разів атакували Дніпропетровщину, є загиблий

Армія РФ протягом дня 7 червня понад 20 разів атакувала три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Внаслідок атак є загиблий, пошкоджені будинки й автомобілі.

Про це в Телеграмі повідомила Дніпропетровська ОВА, передає Укрінформ.

Зазначається, що на Нікопольщині під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, приватний будинок та автомобілі. Загинув 40-річний чоловік.

У Синельниківському районі російські військові цілили по Миколаївській, Петропавлівській і Шахтарській громадах. Там обстрілами пошкоджений приватний будинок.

На Криворіжжі війська РФ завдали удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Понівечені агропідприємство, заправка, приватний будинок та автомобіль.

Як повідомляв Укрінформ, російські війська двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, внаслідок чого постраждав один із працівників.