На Харківщині дрон атакував вибухотехніків, є загиблий і постраждалі

У Харківській області внаслідок атаки російського дрона загинув вибухотехнік поліції, є постраждалі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

За попередньою інформацією, 7 червня поблизу села Чистоводівка Ізюмського району працівники поліції відпрацьовували виклик щодо знешкодження виявленого вибухонебезпечного предмета, а саме безпілотника невстановленого типу, який не здетонував.

Під час роботи вибухотехніків на місці події ворожий БпЛА влучив у службовий транспортний засіб правоохоронців.

Від удару на місці загинув поліцейський вибухотехнічної служби. Постраждали ще троє співробітників підрозділу та цивільна людина. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, керівники райуправління та інші профільні служби.

Всім постраждалим надається медична допомога.

Слідчі документують наслідки чергового воєнного злочину військовослужбовців Росії.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, у Глухівській громаді Сумської області російська армія завдала прицільного удару по пожежному автомобілю та обстріляла пожежну частину.