На Сумщині росіяни вдарили по пожежному автомобілю й обстріляли рятувальників ДСНС
Фото
Укрінформ
У Глухівській громаді Сумської області російська армія завдала прицільного удару по пожежному автомобілю та обстріляла пожежну частину.
Як передає Укрінформ, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.
"Впродовж дня Глухівська громада перебуває під ворожими атаками. Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань, ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю", - ідеться у повідомленні.
Згодом, під удар потрапила пожежна частина. Пошкоджені техніка та будівля підрозділу.
Як повідомляв Укрінформ, у двох громадах Сумської області через атаку російських дронів 7 червня постраждали троє людей.