На Сумщині росіяни вдарили по пожежному автомобілю й обстріляли рятувальників ДСНС

У Глухівській громаді Сумської області російська армія завдала прицільного удару по пожежному автомобілю та обстріляла пожежну частину.

Як передає Укрінформ, про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє у Фейсбуці.

"Впродовж дня Глухівська громада перебуває під ворожими атаками. Під час роботи співробітників ДСНС на місці одного з влучань, ворог прицільно вдарив по пожежному автомобілю", - ідеться у повідомленні.

Згодом, під удар потрапила пожежна частина. Пошкоджені техніка та будівля підрозділу.

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Як повідомляв Укрінформ, у двох громадах Сумської області через атаку російських дронів 7 червня постраждали троє людей.