На ТОТ Запоріжжя загарбники активізували вербування місцевих до підрозділів БПЛА - Центр нацспротиву

Росгвардія інтенсивно вербує мешканців тимчасово окупованих районів Запоріжжя до ворожого війська, роблячи акцент на поповненні військ безпілотних систем.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомив Центр національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росгвардія активізувала кампанію з вербування місцевого населення до своїх підрозділів. За інформацією ЦНС, особливий акцент окупанти роблять на наборі людей до підрозділів БПЛА, обіцяючи високі зарплати, пільги та «стабільне майбутнє», - йдеться в повідомленні.

Аби «стимулювати» потенційних новобранців, окупаційні адміністрації посилюють економічний тиск на населення. Через затримки зарплат та нестачу роботи багато людей опиняються перед вибором: залишитися без засобів для існування або погодитися на службу в російських силових структурах. При тому, що їм обіцяють високі зарплати, соціальні виплати та кар'єру в підрозділах БПЛА.

Про те, що після підписання контракту людей можуть переводити до бойових та штурмових підрозділів, вербувальники воліють не розповідати.

Як повідомляв Укрінформ, загарбники заборгували працівникам на ТОТ сотні мільйонів рублів.