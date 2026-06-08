Росіяни за добу 949 разів били по Запорізькій області - п'ятеро загиблих 14 поранених

Упродовж доби окупанти завдали 949 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. П’ятеро людей загинули, ще 14 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Про це у Телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Укрінформ. За його словами, війська РФ здійснили 32 авіаудари по Кушугуму, Малокатернинівці, Балабиному, Веселянці, Новоолександрівці, Юліївці, Любицькому, Оріхову, Червоній Криниці, Долинці, Новоселівці, Микільському, Червоному Яру, Верхній Терсі, Омельнику, Заливному, Малій Токмачці, Лісному, Данилівці, Копанях, Варварівці та Чарівному. 695 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Комишуваху, Шевченківське, Канівське, Трудове, Лисогірку, Спасівку, Розумівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Преображенку, Рибне, Прилуки, Варварівку, Новоселівку та Цвіткове. Зафіксовано 1 обстріл з РСЗВ по Добропіллю. 221 артудар прийшовся по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Добропіллю, Рибному, Білогір’ю та Прилуках. Читайте також: У Запоріжжі ворожий дрон влучив в електровоз Укрзалізниці Надійшло 86 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Нагадаємо, напередодні російські війська атакували КАБами селищу Балабине Запорізького району. Через атаку п’ятеро людей отримали поранення, двоє - загинули. Фото: Запорізька ОВА