Загарбники з вечора 40 разів обстріляли Дніпропетровщину, четверо поранених
Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.
"Четверо людей дістали поранень. 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", - зазначив він.
Ганжа уточнив, що на Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Постраждали четверо людей. 70-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 47 і 62 років та 90-річна жінка на амбулаторному лікуванні.
На Синельниківщині під ударом були Шахтарська, Дубовиківська, Петропавлівська, Зайцівська і Миколаївська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні оселі, господарська споруда, автівки.
У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура, кафе, приватний будинок.
У Павлограді пошкоджені автівки та офісна будівля.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.
Фото: Дніпропетровська ОВА