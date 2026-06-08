Загарбники з вечора 40 разів обстріляли Дніпропетровщину, четверо поранених

Війська РФ із вечора сорок разів били по чотирьох районах Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення дістали четверо людей.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Укрінформ.

"Четверо людей дістали поранень. 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією", - зазначив він.

Ганжа уточнив, що на Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Виникли пожежі. Понівечені приватні будинки, господарська споруда, гараж, авто. Постраждали четверо людей. 70-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 47 і 62 років та 90-річна жінка на амбулаторному лікуванні.

На Синельниківщині під ударом були Шахтарська, Дубовиківська, Петропавлівська, Зайцівська і Миколаївська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки та приватні оселі, господарська споруда, автівки.

У Дніпрі понівечені транспортна інфраструктура, кафе, приватний будинок.

У Павлограді пошкоджені автівки та офісна будівля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровської області безпілотниками та авіабомбою. Одна людина загинула, ще одна – дістала поранень.

Фото: Дніпропетровська ОВА