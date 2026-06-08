Наслідки атак на Херсонщину: упродовж доби шестеро поранених, пошкоджені будинки, АЗС, банк і газопровід

За його словами, під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Степанівка, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Надіївка, Ромашкове, Розлив, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Велетенське, Микільське, Понятівка, Іванівка, Берислав, Кучерське, Борозенське, Костирка, Степне, Новорайськ, Вірівка, Урожайне, Раківка, Нова Кам'янка, Чарівне, Красносільське, Велика Олександрівка, Тараса Шевченка, Новомиколаївка, Осокорівка, Давидів Брід, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Тягинка, Хрещенівка і Херсон.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, стільникова вежа, відділення банку, автозаправна станція, фермерське господарство, газопровід та приватні автомобілі.

Як повідомляв Укрінформ, безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних сил України у районі Чонгара уразили міст, який з’єднує Херсонську область із тимчасово окупованим Кримом.