Загарбники за добу вбили одного цивільного на Донеччині, ще чотирьох - поранили

Російські загарбники минулої доби, 7 червня, вбили одного жителя Донецької області, ще четверо людей зазнали поранень.

Як передає Укрінформ, про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, росіяни вбили одну людину в Ясногірці.

Крім того, дістали поранення троє людей в Олекесієво-Дружківці та одна людина в Торецькому.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4108 загиблих і 9593 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Як повідомляв Укрінформ, війська РФ позаминулої доби 27 разів обстріляли Донеччину, пошкоджені житлові будинки, двоє людей загинули, четверо - поранені.