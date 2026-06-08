У Харкові через удар російського дрона частково знищений хаб Укрпошти

У Харкові вночі 8 червня внаслідок влучання російського безпілотника частково знищений хаб Укрпошти.

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні в нас була важка ніч. "Шахед" влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне - всі живі. Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову", - зазначив Смілянський.

Він також запевнив: "Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, ми обов’язково все компенсуємо".

Як додав очільник Укрпошти, протягом дня він надасть більш детальну інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, вночі 8 червня зафіксували низку влучань російських БПЛА у Холодногірському районі Харкова.

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