У Харкові через удар російського дрона частково знищений хаб Укрпошти

У Харкові через удар російського дрона частково знищений хаб Укрпошти

Укрінформ
У Харкові вночі 8 червня внаслідок влучання російського безпілотника частково знищений хаб Укрпошти.

Як передає Укрінформ, про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Телеграмі.

"Сьогодні в нас була важка ніч. "Шахед" влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне - всі живі. Команда з ночі вже працює, щоб посилки були доставлені максимально своєчасно, і сьогодні буде доставка по Харкову", - зазначив Смілянський.

Він також запевнив: "Тим клієнтам, чиї посилки були знищені, ми обов’язково все компенсуємо".

Як додав очільник Укрпошти, протягом дня він надасть більш детальну інформацію.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Харківського міського голови Ігоря Терехова, вночі 8 червня зафіксували низку влучань російських БПЛА у Холодногірському районі Харкова.

Фото ілюстративне

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