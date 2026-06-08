На Харківщині через російські удари постраждали п'ятеро людей
Як передає Укрінформ, про це голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Фейсбуці.
За його словами, між селами Чорноглазівка і Калинове Золочівської громади постраждав 49-річний чоловік.
У селі Вишневе Старосалтівської громади зазнала гострої реакції на стрес 50-річна жінка.
У селі Олександрівка Шевченківської громади зазнала травм 52-річна жінка.
У Боровій постраждали 68-річна жінка та 63-річний чоловік.
Внаслідок вибуху невідомого пристрою у селі Чистоводівка Куньєвської громади постраждав 30-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 74-річному чоловіку, який 6 червня постраждав внаслідок удару росіян по селу Рясне Золочівської громади.
Ворог атакував безпілотниками Київський і Холодногірський район Харкова.
Також росіяни атакували Харківщину двома КАБами, 10 БПЛА «Герань-2», одним БПЛА «Ланцет», п'ятьма безпілотниками «Молнія», 9 fpv-дронами і 31 БПЛА, тип яких встановлюється.
У Харкові пошкоджені складські приміщення, залізнична інфраструктура, неексплуатована будівля.
У Богодухівському районі пошкоджені ангар, автомобіль (Богодухів), приватний будинок (Івано-Шийчине), автомобіль (Золочів), трактор (с. Чорноглазівка).
В Куп’янському районі зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок (Великий Бурлук), два приватні будинки, електромережі, гараж, автомобіль (с. Мирне); два приватні будинки (с. Борівське, с. Олександрівка).
В Ізюмському районі були пошкоджені автомобіль (с. Архангелівка) і фермерське господарство (с. Сухий Яр).
У Харківському районі пошкоджені приватний будинок (Козача Лопань), теплиця (Дергачі), автомобіль (с. Лісне).
У Чугуївському районі зазнав пошкоджень приватний будинок (Білий Колодязь).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 38 577 людей.
Як повідомляв Укрінформ, у Харкові вночі 8 червня внаслідок влучання російського безпілотника частково знищений хаб Укрпошти.