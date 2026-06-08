На Харківщині через російські удари постраждали п'ятеро людей

За його словами, між селами Чорноглазівка і Калинове Золочівської громади постраждав 49-річний чоловік.

У селі Вишневе Старосалтівської громади зазнала гострої реакції на стрес 50-річна жінка.

У селі Олександрівка Шевченківської громади зазнала травм 52-річна жінка.

У Боровій постраждали 68-річна жінка та 63-річний чоловік.

Внаслідок вибуху невідомого пристрою у селі Чистоводівка Куньєвської громади постраждав 30-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 74-річному чоловіку, який 6 червня постраждав внаслідок удару росіян по селу Рясне Золочівської громади.

Ворог атакував безпілотниками Київський і Холодногірський район Харкова.

Також росіяни атакували Харківщину двома КАБами, 10 БПЛА «Герань-2», одним БПЛА «Ланцет», п'ятьма безпілотниками «Молнія», 9 fpv-дронами і 31 БПЛА, тип яких встановлюється.

У Харкові пошкоджені складські приміщення, залізнична інфраструктура, неексплуатована будівля.

У Богодухівському районі пошкоджені ангар, автомобіль (Богодухів), приватний будинок (Івано-Шийчине), автомобіль (Золочів), трактор (с. Чорноглазівка).

В Куп’янському районі зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок (Великий Бурлук), два приватні будинки, електромережі, гараж, автомобіль (с. Мирне); два приватні будинки (с. Борівське, с. Олександрівка).

В Ізюмському районі були пошкоджені автомобіль (с. Архангелівка) і фермерське господарство (с. Сухий Яр).

У Харківському районі пошкоджені приватний будинок (Козача Лопань), теплиця (Дергачі), автомобіль (с. Лісне).

У Чугуївському районі зазнав пошкоджень приватний будинок (Білий Колодязь).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 86 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстрували 38 577 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові вночі 8 червня внаслідок влучання російського безпілотника частково знищений хаб Укрпошти.