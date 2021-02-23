На Буковині - найбільша кількість нових COVID-госпіталізацій від початку пандемії

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

"У нас зростає кількість щоденних госпіталізацій пацієнтів із COVID-19 та підозрою. За минулу добу у наші госпітальні бази потрапили 139 людей. Це найбільша кількість госпіталізацій за добу від початку пандемії коронавірусу", - сказала посадовиця.

За її словами, у регіоні щодня розгортають нові додаткові ліжка для пацієнтів із COVID-19. Зокрема, сьогодні додаткові ліжка відкрили у Чернівецькій обласній клінічній лікарні, а міська лікарня №1 облаштовує ще 25 додаткових ліжок для прийому хворих із коронавірусом.

"Також ми опрацьовуємо маршрути пацієнтів, яких із Чернівців направлятимемо до Новоселицької та Герцаївської районних лікарень, вони наразі менш завантажені, ніж міські медзаклади", - повідомила Гусак.

Вона відмічає кілька причин зростання госпіталізацій. Серед них - запізніле звертання хворих пацієнтів та більша кількість "важких" випадків хвороби.

"Ми зараз вивчаємо причини, чому так стрімко зростає кількість щоденних госпіталізацій. Восени, коли у нас також фіксували по 400-500 нових випадків COVID-19 за добу, госпіталізацій було менше, ніж зараз. Тоді у нас була концентрація спалахів у Кіцманському районі і там був високий рівень госпіталізацій. А зараз висока концентрація випадків зосередилась одразу на Чернівцях, Заставнівському, Сторожинецькому і Кіцманському районах. Тому і кількість госпіталізацій по всій області доволі висока", - додала заступниця голови ОДА.

Крім того, вона відмічає і легковажне ставлення до свого здоров'я багатьох пацієнтів, які "запустили" свою хворобу.

"Зараз такий сезон, що люди думають, що їхній нежить і температура - це звичне явище для цієї пори року, тому і не поспішають звертатися до лікарів. А вже коли звертаються, то у них діагностують пневмонії, які треба лікувати у стаціонарі", - наголосила Гусак.

Згідно з даними інформаційної панелі «COVID-19 Чернівецька область», станом на 23 лютого реанімації 5 лікарень області заповнені на 100%. Ще кілька лікарень наближаються до повного завантаження ліжок.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 23 лютого у Чернівецькій області зафіксували 51 990 випадків інфікування коронавірусом, із них 44 052 пацієнти одужали, 971 людина померла. В Україні лабораторно підтвердили 1 311 844 випадки COVID-19, із них за добу – 4 182.