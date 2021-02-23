В Україні за добу - 4 182 випадки коронавірусу

В Україні станом на 23 лютого лабораторно підтверджено 1 311 844 випадки COVID-19, з них за добу – 4 182.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

«4 182 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу померли 153 пацієнти, одужали – 4 351.

Крім того, за добу госпіталізовано 1 236 осіб. Здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).

За весь час пандемії в Україні одужали 1 151 777 осіб. Водночас зафіксовано 25 309 летальних випадків від COVID-19. Проведено 6 738 144 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 3 143 випадків коронавірусу.