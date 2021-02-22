Усі школи Буковини переходять на «дистанційку» через COVID-19

Усі освітні заклади Чернівецької області зобов'язали перейти на дистанційну форму навчання через зростання захворюваності на COVID-19.

Про це під час прямого включення на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Укрінформ.

"Щойно завершилося засідання обласної комісії ТЕБ та НС. Вона ухвалила обов'язкове до виконання рішення всіма засновниками освітніх закладів на території Чернівецької області. Всі заклади переводяться на дистанційну форму навчання", - сказав Осачук.

Відповідні карантинні обмеження діятимуть упродовж найближчих двох тижнів. Також голова ОДА повідомив, що крім освітніх закладів це рішення стосується всіх гуртків, позашкільної роботи, мистецьких і спортивних шкіл.

За його словами, на Буковині у 5 разів зросла кількість дітей, інфікованих COVID-19.

"Епідеміологи, коли встановлюють джерело зараження, у більшості випадків, виходять на те, що це пов'язано зі школами та садочками. Саме тому ми повинні розірвати цей ланцюг інфікування", - зазначив голова Чернівецької ОДА.

Посадовець також повідомив, що із сьогоднішнього дня заклади громадського харчування на Буковині мають обмежити свою роботу до 20 години.

"Станом на сьогодні ми маємо найбільшу кількість пацієнтів із COVID-19 та підозрою, які одночасно лікуються у госпітальних базах області - 1113 людей. Наразі у лікарнях зайнято 63% ліжок", - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22 лютого у Чернівецькій області зафіксували 51 522 випадки інфікування коронавірусом, із них 43 851 пацієнт одужав, 964 людини померли. В Україні лабораторно підтвердили 1 307 662 випадки COVID-19, із них за добу – 3 206.