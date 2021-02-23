Дві «червоні» зони та 7 «помаранчевих» - МОЗ оновило карантинний список областей

Як передає Укрінформ, віповідні дані оприлюлнені на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, в Івано-Франківській області відсоток від епідемічного порогу склав 197,8%, коефіцієнт виявлення випадків інфікування з 20.02 по 22.02 – від 25,8% до 26,2% при визначеному коефіцієнті у 20%, рівень госпіталізацій з 20.02 по 22.02 – від 116,7 до 121,4 при визначеному рівні госпіталізації 60 на 100 тис. населення.

У Чернівецькій області відсоток від епідемічного порогу склав 91,2%, коефіцієнт виявлення випадків інфікування з 20.02 по 22.02 - від 22,6% до 23,2%, рівень госпіталізацій з 20.02 по 22.02 – від 116,7 до 121,4.

До помаранчевої зони потрапили 7 областей: Вінницька, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Луганська та Тернопільска.

Київ потрапив до жовтої зони епіднебезпеки.

Перехід регіону на помаранчевий рівень відбувається за умови перевищення хоча б одного з показників рівнів епіднебезпеки:

- завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у закладах охорон здоров’я, що лікують пацієнтів на COVID-19, більше 60%;

- кількість тестувань методом ПЛР та експрес- тестами на визначення антигену до COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населння менше 300;

- кількість госпіталізації пацієнтів з підтвердженим та підозрілим випадком COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення більше 60;

- коефіцієнт виявлення випадків інфікування методом ПЛР або визначення антигену до COVID-19 більше 20%;

- зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом більше 50%;

- зростання загальної кількості госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівняні з попереднім аналогічним періодом більше 50%.

Перехід регіону на червоний рівень епіднебезпеки буде відбуватися у випадку перевищення двох показників протягом трьох днів поспіль.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого Кабінет міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівня епіднебезпеки та показники їх визначення.