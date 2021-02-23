Прикарпаття - у «червоній» зоні з 26 лютого

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Рішенням комісії було запроваджено червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 00:00 годин 26 лютого 2021 року", - зазначив він.

Також, за повідомленням Немчінова, комісія вирішила доручити Івано-Франківській ОДА організувати контрольно-пропускні пункти на в’їздах-виїздах на території області та забезпечити проведення температурного скринінгу, опитування осіб щодо наявності у них респіраторних симптомів, чергування бригад екстреної медичної допомоги, працівників Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій. При наявності в особи респіраторних симптомів або підвищеної температури необхідно організувати направлення таких людей до закладів охорони здоров’я області для проведення диференційної діагностики.

Головам Закарпатської та Чернівецької ОДА доручили проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних тергромадах та вжити, в разі необхідності, додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів.

Крім того, головам Закарпатської та Чернівецької ОДА доручили розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19, та забезпечення їх кисневими точками.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів схвалив постанову про запровадження в Україні адаптивного карантину до 30 квітня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

23 лютого повідомлялося, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні розглядає посилення карантинних заходів в Івано-Франківській області у зв’язку з напруженою епідемічною ситуацією.

На Прикарпатті комісія ТЕБ та НС ухвалила 17 лютого рішення про запровадження з 22 до 28 лютого на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

В Україні за минулу добу зафіксували 4 182 випадки коронавірусу, з них найбільше в Івано-Франківській області – 716.