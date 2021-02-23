Вакцинація від коронавірусу почнеться завтра - Ляшко

Про це під час пресконференції в Укрінформі повідомив заступник міністра охорони здоровʼя - головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вакцинацію плануємо розпочати уже завтра, після доставки перших партій", - сказав Ляшко.

Він додав, що вакцинація розпочнеться із медиків, які надають допомогу хворим на COVІD-19.

"Перші 7 областей, які отримають вакцину - це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир, Вінниця. Вакцинація починається після доставки вакцини", - зазначив Ляшко.

За словами заступника міністра, всього завтра вакцину відправлять до 11 областей, частина із яких отримає препарати 25 лютого через особливості логістики. Разом із вакцинами також доставлять шприци і бокси для безпечної утилізації.

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На першому етапі проводити вакцинацію будуть лише мобільні бригади.

Ляшко додав, що вакцина, вироблена за ліцензією Oxford/AstraZeneca, і вироблена на майданчиках Serum Institute, який розміщений в Індії, повністю безпечна, її імуногенність становить понад 97 відсотків.

Він пояснив, що таке — імуногенність вакцини.

“У 97 випадках у людини після щеплення утворюються антитіла. А що таке ефективність? Це порівняння (групи — ред.) людей, які вакцинувалися, з контрольною групою (людей — ред.), які не вакцинувалися, і кількість людей, яка захворіла у групі, які не вакцинувалася, порівнюючи з кількістю людей у групі, яка вакцинувалася. Тому ефективність — 70 відсотків”, - зазначив заступник Степанова.

У свою чергу голова закупівельної організації Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко підкреслила, що вакцина Covishield була закуплена за ціною, яка відповідає задекларованій виробником.

“Ми знаходимося під договором про нерозголошення, тому я, на жаль, не можу озвучувати ці ціни”, - пояснила вона.

Також Коротич зауважила, що AstraZeneca уклала багато ліцензійних угод на виробництво вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 22 лютого 2021 року Міністерство охорони здоров'я України в Україні зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування.

Вакцина Oxford/AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія), має локальну (торговельну) назву Covishield. Цю вакцину для екстреного застосування вже схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

AstraZeneca — це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

У вівторок, 23 лютого в Україну було доставлено 500 тис. доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield), закуплену за кошти державного бюджету. Закупівля була проведена через британську закупівельну агенцію Crown Agents.

Загалом за державний кошт Україна має закупити 12 млн доз вакцини Oxford/AstraZeneca та NovaVax. Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що досягнуто домовленості з Serum Institute про постачання в Україну додаткових 5 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби NovaVax. Окрім цього Україна має отримати від глобальної ініціативи COVAX від 8 до 16 млн доз вакцини проти COVID-19. На початку березня очікується поставка 117 тис. доз вакцини Pfizer, також очікується постачання від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у І–ІІ кварталі 2021 року.

Наприкінці 2020 року Україна уклала угоду про постачання 1,9 млн доз вакцини китайського виробника Sinovak. Закупівля буде проведена державним коштом через АТ “Лекхім”.