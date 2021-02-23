COVID-вакцинація: Нацслужба здоров'я заклала на рік 1,4 мільярда

На проведення вакцинації населення від COVID-19 Нацслужба здоров’я заклала 1,4 млрд грн.

Про це в інтерв’ю ЮНІСЕФ-Україна, яке транслювалося в Фейсбуці, сказав в.о. голови Національної служби здоров’я Андрій Віленський, передає кореспондент Укрінформу.

“Попередньо ми закладали розрахунок на цю кампанію в цьому році 1 млрд 400 млн. Ця сума може бути збільшена відповідно до того, скільки буде вакцин і скільки буде зроблено щеплень. Ставка тарифу є комбінованою. В першу чергу ми сплачуємо 8 тис. грн за готовність медзакладу (до проведення вакцинації — ред.), щоб він зміг придбати засоби індивідуального захисту, а також пальне, якщо це мобільна команда. Після того ми сплачуємо за кожну отриману дозу: 25 грн за першу дозу, 60 грн — за другу, таким чином стимулюючи саме друге щеплення”, - сказав Віленський.

За словами Віленського, дані стосовно проведених щеплень будуть заноситися в електронну систему охорони здоров'я.

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Віленський додав, що передбачено дві форми діяльності команд з вакцинації: мобільні бригади та стаціонарний пункт вакцинації.

Договір з НСЗУ на проведення вакцинації від COVID-19 укладає медична установа, яка є в переліку керівника робіт з ліквідації наслідків поширення COVID-19. Наразі, за словами Віленського, попередній перелік налічує 25 медичних установ. Загалом за інформацією МОЗ, відповідно до дорожньої карти на всіх етапах вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні буде створено близько 600 мобільних бригад.

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Серед вимог, які НСЗУ висуває до цих медзакладів — обов’язковий склад команди з 1 лікаря та 2 медичних сестер/братів, наявність засобів захисту, готовність до безпечної утилізації упаковки від вакцин. За словами Віленського, медзаклад сам вирішує, в якому форматі йому організовувати команду з вакцинації — включати чи ні до мобільної бригади водія.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив Програму медичних гарантій на 2021 рік, вона передбачатиме 35 пакетів медичних послуг. У 2021 році на Програму медичних гарантій виділено 123 млрд грн.