В Орбана заявили про готовність Угорщини підтримати вступ України у НАТО та ЄС

Угорщина готова підтримати вступ України до НАТО і Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ, про це заявив глава адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш в інтерв'ю для Varosh.

На думку Гуйяша, вступ України в НАТО і ЄС також в інтересах Угорщини.

Він також нагадав українській стороні про питання угорської нацменшини, у якому Угорщина хоче знайти компроміс із Україною. Гуйяш вважає, що двомовна освіта могла б стати цим компромісом: «…нам хотілося б, і це, на нашу думку, обов’язок України, щоб ключові права угорської громади були забезпечені, особливо право на освіту рідною мовою», - сказав Гуйяш.

Як передавав Укрінформ, Гуяш також заявив про готовність глави угорського уряду Віктора Орбана зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.