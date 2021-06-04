Угорський прем'єр Орбан хоче зустрітися із Зеленським

Угорський прем'єр Орбан хоче зустрітися із Зеленським

Укрінформ
Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив про готовність глави угорського уряду Віктора Орбана зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у інтерв'ю Varosh, передає Укрінформ.

«Україна – дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною», - зазначив Гуяш.

За його словами, жодних додаткових умов для цієї зустрічі немає.

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Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба торік заявляв, що саміт за участю Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана міг би відбутися у липні 2020 року, але для цього необхідно виконати низку умов, зокрема підготовити текст меморандуму, який охопить весь спектр питань двосторонньої співпраці.

Напруженість у відносинах між Києвом і Будапештом виникла 2017 року після ухвалення Закону України «Про освіту», який Угорщина вважала таким, що порушує права етнічних угорців. Будапешт заблокував участь України в заходах НАТО і передусім роботу комісії Україна-НАТО.

Фото: Getty Images

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