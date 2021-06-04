Угорський прем'єр Орбан хоче зустрітися із Зеленським

Керівник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив про готовність глави угорського уряду Віктора Орбана зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав у інтерв'ю Varosh, передає Укрінформ.

«Україна – дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною», - зазначив Гуяш.

За його словами, жодних додаткових умов для цієї зустрічі немає.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба торік заявляв, що саміт за участю Президента Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана міг би відбутися у липні 2020 року, але для цього необхідно виконати низку умов, зокрема підготовити текст меморандуму, який охопить весь спектр питань двосторонньої співпраці.

Напруженість у відносинах між Києвом і Будапештом виникла 2017 року після ухвалення Закону України «Про освіту», який Угорщина вважала таким, що порушує права етнічних угорців. Будапешт заблокував участь України в заходах НАТО і передусім роботу комісії Україна-НАТО.

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