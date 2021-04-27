Орбан заблокував жорсткий варіант заяви «Вишеград» щодо Росії – Euractiv

Глава угорського уряду Віктор Орбан не погодився з більш жорсткою щодо Москви версією заяви «Вишеградської четвірки» (V4), через що в підсумку був затверджений її м’якший варіант.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Первинний варіант декларації, розроблений Польщею, був набагато жорсткішим, містив вимогу скасування проєкту газопроводу «Північний потік-2» і висловлював рішучу підтримку Україні та Білорусі. У ньому було сказано, що «Північний потік 2» негативно вплине на енергетичну безпеку Європи».

Як повідомлялося, Словаччина вже вирішила вислати трьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, а Польща веде давні дипломатичні суперечки з Москвою.

Росія вислала п’ятьох співробітників посольства Польщі в Москві після того, як Польща оголосила трьох російських дипломатів персонами нон грата за порушення їх дипломатичного статусу.

Однак Угорщина не анонсувала подібних кроків проти Росії. Орбан, на відміну від свого польського колеги, підтримує добрі стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним і критикує санкції проти Росії через окупацію Криму. Угорщина є єдиною країною ЄС, яка використовує російську вакцину COVID-19 «Sputnik V».

Тож через позицію Угорщини остаточну декларацію солідарності Вишеградської четвірки з Чехією було скорочено.

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«Разом з прем'єр-міністром Чехії ми рішуче засуджуємо незаконні та жорстокі дії, що здійснюються російськими оперативниками. Ми не дозволимо цій діяльності розділити Європу. Країни Вишеградської групи рішуче налаштовані вжити заходів спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу для зміцнення нашої стійкості», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Тадеуш Моравецький зазначив, що найближчим часом відбудеться відеоконференція між міністрами закордонних справ V4 та «Східного партнерства», яке об'єднує ЄС та шість пострадянських країн.