Разумков закрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив пленарне засідання парламенту.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це він оголосив у сесійній залі.

Депутати продовжать роботу у пленарному режимі 4 лютого о 10.00.

Як повідомлялося, на засіданні у середу, 3 лютого, депутати ухвалили у першому читанні законопроєкти №3959-1 «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» щодо визначення підслідності бюро, №3908-1 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

Також було схвалено у першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з житла», яким пропонується збільшити штрафи та термін ув’язнення за правопорушення.

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Крім цього, депутати збільшили штрафи за порушення пожежної безпеки, ухваливши відповідний закон (№3755), а також відправили на доопрацювання низку законопроєктів.