Рада планує посилити покарання за незаконне виселення з житла

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконне виселення з житла».

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 330 народних депутатів.

Законопроєктом №4333 вносяться зміни до статті 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла) та передбачається, що незаконне виселення карається штрафом від десяти тисяч до п’ятнадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо вказані дії вчинені за попередньою змовою групою осіб або службовою особою чи із застосуванням насильства або з погрозою його застосування, то пропонується карати штрафом від п’ятнадцяти тисяч до двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Чинне законодавство передбачає, що особа\особи, яких підозрюють у незаконному виселенні, в разі доведення провини можуть бути оштрафовані на суму до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або ув’язнені на термін до 5 років.