Рада зробила крок до запуску роботи Бюро економічної безпеки

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт «Про внесення змін до адміністративного та кримінального законодавства щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України» (№3959-1).

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 239 народних депутатів.

Законопроєктом вносяться зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими визначено підслідність Бюро економічної безпеки України.

Зокрема, детективам Бюро економічної безпеки України пропонується надати повноваження здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень, визначених, зокрема, наступними статтями Кримінального кодексу:

ст. 199 Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів;

ст. 204 Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів;

ст. 2051 Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців;

ст. 206 Протидія законній господарській діяльності;

ст. 212 Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);

ст. 2121 Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

ст. 2181 Доведення банку до неплатоспроможності;

ст. 219 Доведення до банкрутства;

ст. 2201 Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності;

ст. 2202 Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи;

Крім цього, у Кримінальному кодексі вводиться відповідальність за шахрайство з податком на додану вартість.

Також законопроєктом закріплюються повноваження для здійснення оперативними підрозділами Бюро економічної безпеки України негласних слідчих (розшукових) дій, надають право зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а також передбачають інші повноваження задля належного досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.