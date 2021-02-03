Підписання угоди про спільний авіапростір з ЄС відтерміновується — ОП

Підписання угоди про спільний авіаційний простір України з Європейським Союзом відтерміновується через бюрократичні причини.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На саміті нам було обіцяно керівництвом Євросоюзу, а саме президентом Європейської ради Мішелем те, що угода буде укладена, я цитую, на початку 2021 року. Я ніколи не люблю називати дат, але десь навіть по пресі проходило, що мало бути укладено під час Ради асоціації 11 лютого. Наскільки я розумію по інформації, яку і наша місія передає, і те, що ми чуємо оцінки від представників Євросоюзу, 11 лютого, на жаль, ми цю угоду не укладемо. Цього разу вже з бюрократичних причин”, - зазначив Жовква.

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Він розповів, що минулої п’ятниці відбулася телефонна розмова Президента Володимира Зеленського з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, проте, за його словами, чітких причин відтермінування підписання цієї угоди зі сторони європейський партнерів не прозвучало.

Заступник керівника ОП висловив думку, що наразі “треба шукати можливості” підписати угоду в березні.

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У свою чергу Прем’єр-міністр Денис Шмигаль висловив сподівання, що угоду вдасться підписати найближчим часом. “Сам не в захваті, що угода по відкритому авіаційному простору вчергове відсунулась. Звичайно, будемо очікувати, що найближчим часом змогу підписати документ отримаємо”, - сказав глава уряду.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року заявив, що Угода про спільний авіапростір з ЄС може бути підписана 2021 року.