Зеленський розраховує на позитивне рішення ЄС щодо угоди про авіапростір

Зеленський розраховує на позитивне рішення ЄС щодо угоди про авіапростір

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський очікує на прийняття позитивного рішення Європейського Союзу щодо Угоди про спільний авіапростір ЄС з Україною у найближчі тижні.

Про це він зазначив під час телефонної розмови з головою уряду Іспанії Педро Санчесом, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне рішення ЄС», – заявив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року заявив, що Угода про спільний авіапростір з ЄС може бути підписана 2021 року.

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