Зеленський розраховує на позитивне рішення ЄС щодо угоди про авіапростір

Президент Володимир Зеленський очікує на прийняття позитивного рішення Європейського Союзу щодо Угоди про спільний авіапростір ЄС з Україною у найближчі тижні.

Про це він зазначив під час телефонної розмови з головою уряду Іспанії Педро Санчесом, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Вдячний іспанській стороні за зусилля та готовність сприяти підписанню цієї довгоочікуваної та взаємовигідної угоди. Очікую вже у найближчі тижні на позитивне рішення ЄС», – заявив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року заявив, що Угода про спільний авіапростір з ЄС може бути підписана 2021 року.