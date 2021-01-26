Криклій обговорив з головою представництва ЄС угоду про спільний авіапростір

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом відбудеться найближчим часом.

Про це він зазначив під час робочої зустрічі з головою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури.

“Міністр інфраструктури також висловив сподівання, що підписання Угоди про Спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом відбудеться найближчим часом, і Україна розраховує на підтримку ЄС у цьому питанні”, - проінформували у пресслужбі.

Крім цього, учасники зустрічі обговорили лібералізацію міжнародних автоперевезень між Україною та країнами ЄС. Криклій подякував за готовність європейської сторони до цього діалогу та запропонував створити окрему робочу групу з представниками ЄС для відпрацювання даного питання.

Міністр також поділився планами та ініціативами відомства у впровадженні Європейського зеленого курсу.

Сторони також обговорили стан імплементації законодавства ЄС у галузі транспорту, а також подальшу співпрацю за різними інфраструктурними напрямками.

Криклій подякував європейській стороні за підтримку та повідомив про прогрес Міністерства у виконанні євроінтеграційних зобов’язань України. За даними Мінінфраструктури, згідно з системою «Пульс Угоди» загальний відсоток виконання українською стороною усіх зобов’язань відповідно до Угоди про асоціацію в галузі транспорту зріс з 19% у 2019 році до 34% у 2020-му.

Під час зустрічі було обговорено також стан справ та подальші плани щодо розвитку внутрішніх водних шляхів України. Криклій, зокрема, зауважив, що у зв’язку з прийняттям закону «Про внутрішні водні шляхи» у грудні минулого року профільне міністерство вже розпочало роботу щодо розробки відповідних нормативно-правових актів для забезпечення реалізації норм цього закону.

Міністр подякував європейській стороні за проєкт технічної допомоги «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро» та висловив необхідність додаткової експертної підтримки ЄС шляхом його продовження або в рамках наступного проєкту.

За його словами, включення внутрішніх водних шляхів України до регіональної мережі TEN-T, що відкриває можливості для заохочення інвестицій МФО у розвиток річкової інфраструктури, залишається актуальним для української сторони. Тому зі свого боку Україна очікує на активну співпрацю за цим напрямком.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський за результатами 22-го саміту Україна-ЄС у жовтні минулого року заявив, що Угода про спільний авіапростір з ЄС може бути підписана 2021 року.