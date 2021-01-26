Криклій пояснив, за яких умов міжнародні авіаперевезення повністю відновляться у 2023 році

Міжнародні авіаперевезення повністю відновляться у 2023 році за умови, що 2021 року все буде рухатися у прогнозованій площині.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Ми розраховуємо, що цього року за умови, що все буде рухатися по прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни будуть відкриватися, якщо не будуть виникати чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року. Нагадаю, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації, найбільше пасажирів було перевезено. Вже у 2022 році – приблизно на три чверті, і тоді вже у 2023 році за такими прогнозами повністю відновимо той обсяг, який був до пандемії", - заявив Криклій.

Міністр зауважив, що очікування і прогнози постійно змінюються. За його словами, якщо раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту ІАТА говорила про те, що обсяг перевезень повністю відновиться у 2023 році, то вже тепер у них прогнози на 2024 рік.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міжнародної організації праці, пандемія COVID-19 спричинила втрату чверті мільярда робочих місць, що вчетверо більше, ніж під час фінансової кризи 2008-2009 років.