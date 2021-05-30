У Міненерго розповіли про підготовку до нового опалювального сезону

Міненерго, НЕК «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом» посилять координацію дій з метою підготовки до опалювального сезону 2021/2022 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики у Фейсбуці за підсумками наради за участю першого заступника міністра Юрія Власенка.

Зазначається, що, не чекаючи затвердження урядом Плану заходів з підготовки об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до осінньо-зимового періоду та його проходження, Міненерго вже виконало низку завдань.

По-перше, оптимізовано планові річні графіки ремонтів і модернізації (реконструкції) обладнання електростанцій, зокрема, роботу енергоблоків АЕС.

Така оптимізація дозволила збільшити потужність ДП «НАЕК «Енергоатом» в енергодефіцитний період і максимально залучити енергоблоки АЕС до роботи під час проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 років.

По-друге, затверджено оновлений Прогнозний баланс електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на 2021 рік, яким, серед іншого, передбачено збільшення обсягів виробництва на АЕС на 6,1 млрд кВт-год. порівняно з попередньою оцінкою.

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По-третє, триває накопичення вугілля на складах ТЕС. Зокрема, з 1 квітня 2021 року запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ зросли на 625 тис. тонн - до 1,2 млн тонн.

У пресслужбі зауважили, що такі наради (в розширеному складі) будуть поводитись в міністерстві щотижня "з метою контролю за виконанням Плану заходів у встановлені терміни".

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня Міністерство енергетики оновило Прогнозний баланс електроенергії Об'єднаної енергосистеми України на 2021 рік, попередній варіант якого було затверджено у листопаді минулого року. За підсумками року очікується істотне збільшення обсягів виробництва електроенергії - на 4,9% порівняно з 2020 роком (до 156,1 млрд кВт-год). Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 1,5%.

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Міненерго також переглянуло очікувані обсяги споживання електроенергії; воно зросте на 4,4% порівняно з минулим роком - до 150,7 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав збільшення обсягів споживання електроенергії на 0,5%.