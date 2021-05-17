Теплоенергетики заявляють про необхідність реструктуризації їхніх боргів

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» заявляє про необхідність швидкої реструктризації боргів підприємств теплоенергетики, що виникли через економічно необґрунтовані тарифи.

Про це йдеться в пресрелізі Асоціації, який є у розпорядженні Укрінформу.

В Асоціації зазначили, що запровадження ринку газу в Україні без вирішення таких нагальних проблем галузі, як тарифи на тепло та гарячу воду, борги населення, призвело до гострої кризи в теплоенергетиці. Ціна природного газу у тарифах теплових компаній, як і раніше, залишається нижчою майже на 30%, ніж фактично запропонована НАК підприємствам теплокомуненерго на травень 2021 року.

"Щоб оздоровити фінансовий стан ТКЕ, які є підприємствами критичної інфраструктури і життєзабезпечення, не допустити зриву підготовки до нового опалювального сезону 2021/2022рр., треба терміново прийняти законодавчі акти, які б забезпечили реструктуризацію боргів ТКЕ, накопичених через економічно необґрунтовані тарифи впродовж останніх 5 років», — заявив віцепрезидент асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло.

На його думку, скасування ПСО (покладення спецобов'язків) і перехід підприємств до роботи в ринку газу в умовах колосальних боргів може призвести до зриву опалювального сезону.

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За даними Асоціації, загальний борг підприємств теплокомуненерго за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, перевищив 50 млрд грн. Загальна сума штрафних санкцій, які вже сьогодні стягуються за судовими рішеннями на користь газопостачальників, перевищує 10 млрд грн.