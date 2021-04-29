Зеленський підписав закон про договори з постачальниками комунальних послуг

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг».

Як передає Укрінформ, про це свідчить картка законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Документ був повернений з підписом Президента у четвер, 29 квітня.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №2458 "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг" 3 грудня 2020 року.

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Положення законопроєкту передбачають, зокрема, заключення із співвласниками багатоквартирних будинків індивідуальних договорів, які є публічними договорами приєднання, у випадку, якщо співвласники не визначилися з моделлю договірних відносин з постачальниками комунальних послуг (крім послуг з газо- та електропостачання). Публічний договір приєднання – це договір, який передбачає обов'язок виконавця послуги надавати послугу кожному, хто звернеться до нього. Наразі, за діючим Законом «Про житлово-комунальні послуги», якщо співвласники будинку не обрали модель договору (індивідуальний, колективний, договір з ОСББ як колективним споживачем), то виконавець послуги може укласти із такими співвласниками індивідуальний договір, який не передбачає обслуговування внутрішньобудинкових мереж.

Договіри приєднання вважатимуться укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги співвласники багатоквартирного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин та не уклали відповідний договір з виконавцем комунальної послуги. Публічні договори приєднання про надання комунальних послуг з власниками індивідуальних (садибних) житлових будинків вважатимуться укладеними, якщо протягом 30 днів з дня опублікування тексту договору на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або на веб-сайті виконавця послуги такий власник не вчинив дій щодо відключення (відмови) від комунальної послуги.

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За вказаною моделлю договірних відносин плата виконавцю комунальної послуги складатиметься з плати за послугу та плати за абонентське обслуговування. При цьому відмова споживача (іншої особи, яка відповідно до договору або закону укладає такий договір в інтересах споживача) від укладення договору з виконавцем комунальної послуги не звільняє його від обов’язку оплати фактично спожитої комунальної послуги, наданої таким виконавцем.

Зазначається, що договори про надання комунальних послуг, у тому числі із співвласниками багатоквартирних будинків, які не прийняли рішення про модель організації договірних відносин з виконавцями комунальних послуг, мають бути укладені виконавцями відповідних комунальних послуг протягом двох місяців з дня набрання чинності рішенням Кабінету Міністрів України про затвердження типових публічних договорів приєднання про надання комунальних послуг.

Також визначається, що управитель багатоквартирного будинку, ОСББ, інша уповноважена співвласниками особа мають укласти договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку з оператором газорозподільної системи (так званим «облгазом») або іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках здійснюється за рахунок співвласників такого будинку.

Згідно з положеннями документа, у разі укладення договору за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку несе відповідальність оператор газорозподільної системи або інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір. За зверненням ОСББ, управителя або іншої уповноваженої співвласниками особи оператор газорозподільної системи, що надає в цьому будинку послугу з розподілу природного газу, не має права відмовити в укладенні договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Якщо ОСББ, управитель або інша уповноважена співвласниками особа не звернулися до оператора газорозподільної системи із заявою про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та не повідомили про укладення такого договору з іншим суб’єктом господарювання, вважається, що співвласники багатоквартирного будинку приєдналися до договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання з оператором газорозподільної системи, на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок.