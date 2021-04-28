Виробництво електрики зросте цьогоріч на 4,9% - оновлений прогноз Міненерго

Міністерство енергетики оновило Прогнозний баланс електроенергії об'єднаної енергетичної системи України на 2021 рік, попередній варіант якого було затверджено у листопаді минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"За підсумками 2021 року очікується суттєве збільшення обсягів виробництва електричної енергії - на 4,9% у порівнянні із 2020 роком - до 156,1 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 1,5%", - йдеться в повідомленні.

Міненерго також переглянуло і очікувані обсяги споживання електроенергії. Наразі прогнозується, що воно зросте на 4,4% порівняно з минулим роком - до 150,7 млрд кВт-год. Попередній прогноз передбачав їх збільшення на 0,5%.

"Насамперед збільшення виробництва електроенергії порівняно з минулим роком відбуватиметься за рахунок зростання генерації на атомних (з 76,2 млрд кВт-год. у 2020 році до прогнозованих 81,3 млрд кВт-год. у 2021-му) та гідроелектростанціях (у 2020 р. вироблено 6,0 млрд кВт-год. та очікується 7,4 млрд кВт-год. у 2021-му)", - зазначили у профільному міністерстві.

Збільшення прогнозних обсягів виробництва на АЕС передбачено за рахунок очікуваного зростання попиту на електричну енергію та проведеної оптимізації графіків ремонтів основного обладнання енергогенеруючих компаній, затверджених наказом Міненерго 19 квітня 2021 року. Така оптимізація дозволить збільшити потужність ДП «НАЕК «Енергоатом» в енергодефіцитний період та максимально залучити енергоблоки АЕС до роботи під час проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 року.

Водночас, зауважили у Міненерго, виробництво електроенергії тепловою генерацією (ТЕС і ТЕЦ) відповідатиме рівню минулого року (52,4 млрд кВт-год.), що на 1,6 млрд кВт-год. менше, ніж за попереднім прогнозним балансом.

Виробництво електроенергії з альтернативних джерел, з огляду на фактичні метеорологічні умови, встановлену потужність відновлюваної енергетики та динаміку введення нових об’єктів з ВДЕ, очікується на рівні 12,0 млрд кВт-год. (у 2020 році вироблено 11,1 млрд кВт-год., а попереднім прогнозним балансом на 2021 рік було передбачено 13,4 млрд кВт-год.).

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У Міністерстві енергетики зауважили, що показники прогнозного балансу є орієнтовними і сформовані з урахуванням динаміки попиту на електричну енергію, очікуваних метеорологічних умов, а також, балансових обмежень ОЕС України та потреби енергосистеми в необхідних резервах потужності. Прогноз базується на відповіних пропозиціях НЕК Укренерго та енергогенеруючих компаній.