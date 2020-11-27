Марченко відкидає прийняття бюджету-2021 «під ялинку»

У Міністерстві фінансів схиляються до того, що бюджет на 2021 рік буде ухвалено до середини грудня, та не розглядають варіантів, що це буде «під ялинку».

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю ВВС News Україна розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

"Цього року це (прийняття бюджету в новорічну ніч - ред.) неможливо по одній простій причині, що у нас сесійними є наступний тиждень і ще один в середині грудня. Якщо говорити, що ялинку в середині грудня, то можна сказати, що і "під ялинку". Але варіантів, що це буде "під ялинку" в кінці року, я не бачу навіть теоретично", - сказав Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив до другого читання проєкт Державного бюджету України на 2021 рік та направив його на розгляд Верховної Ради.

У пояснювальній записці зазначається, що доходи державного бюджету на 2021 рік у проєкті, який було доопрацьовано до другого читання, становлять близько 1,08 трлн грн, на 20,9 млрд грн більше, ніж у проєкті до першого читання. Таке збільшення агрументується врахуванням пропозицій, які передбачають, зокрема, збільшення надходжень від податку на прибуток (на 1,0 млрд грн) та ПДВ з вироблених в Україні товарів (на 6,40 млрд грн).

Фото: НВ / Наталія Кравчук