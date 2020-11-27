Проєкт бюджету-2021 до другого читання надійшов у Раду

Законопроєкт "Про Державний бюджет України на 2021 рік" до другого читання надійшов до Верховної Ради.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Так, у графі "Дати та стан проходження" зазначається, що 27 листопада парламентом одержано доопрацьований проєкт. Наразі його передано на розгляд керівництву.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проєкт держбюджету-2021 до другого читання та направив його до Верховної Ради.

Раніше Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми Stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила в першому читанні законопроєкт про Державний бюджет України на 2021 рік. Проєктом бюджету, схваленим у першому читанні, передбачалося зростання ВВП на 4,6%, споживчу інфляцію на рівні 7,3%, співвідношення державного боргу до ВВП на рівні 64,6%. Дефіцит на рівні 6% ВВП чи 270,4 млрд грн. Середньорічний курс, за яким розраховується держбюджет-2021, становить 29,1 грн/дол.

Під час позачергового засідання уряду 26 листопада Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, презентуючи до другого читання у Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2021 рік, сказав, що дефіцит держбюджету у затвердженому до другого читання Кабінетом Міністрів законопроєкті про державний бюджет на 2021 рік знижено з 6% до 5,3%.