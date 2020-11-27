Бюджет-2021 не передбачає скорочення соціальних виплат — міністерка соцполітики

Схвалений урядом проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає скорочення жодної соціальної виплати.

Про це сказала міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі програми «Право на владу», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Як міністр соціальної політики, і, мабуть, як людина вам скажу: так звичайно, я б хотіла, більше грошей на соціальні програми, на соціальні ініціативи, але є об’єктивна реальність і треба на це зважати», - сказала Лазебна.

Вона зауважила, що «треба балансувати та мати тверезу голову, як це правильно зробити».

«Але між тим, попри те, що сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості у завтрашньому дні, бюджет на 2021 рік не передбачає, по-перше, жодного скорочення жодної соціальної виплати. Друге – прожитковий мінімум зростає. Так, він зростає маленькими темпами – 9,3%, він покриває трошечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж таки допомоги, які до нього прив’язані, теж будуть підвищені й ми будемо над цим працювати, щоб не було не тільки заборгованості, а щоб навіть було зростання»,- розповіла Лазебна.

Водночас міністерка соціальної політики поінформувала, що у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищується ще один соціальний стандарт — мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років, у кого є повний стаж, на 400 гривень.

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Лазебна уточнила, що вже в січні пенсіонери, які підпадають під цю категорію, отримають вказане підвищення.

Окрім того, за її словами, в липні буде реалізовуватися програма підвищення пенсій особам, котрим виповнилося 75 років. Також підвищення у 500 гривень отримають 80-літні пенсіонери.

«Всі ці речі в бюджеті 2021 року є, тому я б дуже просила політиків не сіяти паніку», - зауважила міністр соцполітики.

Як повідомляв Укрінформ, на позачерговому засіданні уряду 26 листопада Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про Державний бюджет на 2021 рік до другого читання.