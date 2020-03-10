Уряд призначив виконувача обов’язків міністра енергетики
Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну 10 березня, повідомляє Урядовий портал.
Віталій Шубін працював першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля України з листопада 2019 року.
Народився 1982 року. Закінчив у 2004 році «Київський університет туризму, економіки і права» за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист, та у 2011 році Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – магістр державного управління.
З 2004 по 2011 рік був юрисконсультом відділу претензійно-позовної роботи, юрисконсультом ІІ категорії, юрисконсультом І категорії, провідним юрисконсультом, начальником юридичного відділу Департаменту правового забезпечення Державного підприємства «Енергоринок».
З 2011 по 2014 рік займав посади у «ДТЕК».
У 2014 — 2016 роках працював у ТОВ «Енергетичні ресурси України».
Протягом 2017 – 2018 років - працював директором, директором за сумісництвом ТОВ «Арцизька вітрова електростанція», а також очолював за сумісництвом ТОВ «Ізмаїльська вітрова електростанція», ТОВ «Кілійська вітрова електростанція», ТОВ «Суворівська вітрова електростанція» на Одещині.
З 02.2018 до моменту призначення першим заступником міністра працював директором ТОВ «Дніпро-Бузька вітрова електростанція» на Херсонщині.