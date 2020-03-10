Уряд призначив виконувача обов’язків міністра енергетики

Уряд уповноважив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля України Віталія Шубіна на тимчасове виконання обов’язків міністрів.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну 10 березня, повідомляє Урядовий портал.

Віталій Шубін працював першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля України з листопада 2019 року.

Народився 1982 року. Закінчив у 2004 році «Київський університет туризму, економіки і права» за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист, та у 2011 році Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління», кваліфікація – магістр державного управління.

З 2004 по 2011 рік був юрисконсультом відділу претензійно-позовної роботи, юрисконсультом ІІ категорії, юрисконсультом І категорії, провідним юрисконсультом, начальником юридичного відділу Департаменту правового забезпечення Державного підприємства «Енергоринок».

З 2011 по 2014 рік займав посади у «ДТЕК».

У 2014 — 2016 роках працював у ТОВ «Енергетичні ресурси України».

Протягом 2017 – 2018 років - працював директором, директором за сумісництвом ТОВ «Арцизька вітрова електростанція», а також очолював за сумісництвом ТОВ «Ізмаїльська вітрова електростанція», ТОВ «Кілійська вітрова електростанція», ТОВ «Суворівська вітрова електростанція» на Одещині.

З 02.2018 до моменту призначення першим заступником міністра працював директором ТОВ «Дніпро-Бузька вітрова електростанція» на Херсонщині.