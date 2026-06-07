Битва за Україну. День тисяча п’ятсот шістдесят п’ятий

Росіяни ударили по сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні. Сили спецоперацій пошкодили стратегічний міст у районі Чонгару

Ми зібрали для вас інформацію про тисяча п’ятсот шістдесят п’ятий день Великої війни: чим жили Україна та українці 7 червня 2026 року.

НАЙВАЖЛИВІШЕ

Росіяни ударили по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на Київщині – Енергоатом. Під час удару було пошкоджено адміністративний корпус МАГАТЕ і будівлю прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива.

МАГАТЕ відправить інспекторів на в Чорнобильську зону, щоб оцінити масштаби руйнувань – МАГАТЕ.

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, де заплановані двосторонні перемовини з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та зустріч у форматі E3 плюс Україна – Фейсбук глави держави.

ЦИТАТИ

Володимир Зеленський, Президент України: «Росія свідомо вдарила саме по цьому об’єкту ядерної інфраструктури (Централізованому сховищу відпрацьованого ядерного палива, – ред.). Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення давно захмарної російської наглості. …Потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії».

Мар’яна Беца, заступниця міністра закордонних справ України: «...Це не лише війна проти України. Росія вже давно розпочала гібридну війну проти Заходу. Мета Росії незмінна – знищити чи підкорити собі Україну. Це їй не вдасться, але ще одна мета Росії – це поділ світу на сфери впливу, де Україна відігравала б роль буфера між Росією та Заходом».

ВТРАТИ ВОРОГА

ВІЙНА

Від початку доби на фронті росіяни 71 раз атакували позиції Сил оборони, найбільше боїв відбувалося на Гуляйпільському та Покровському напрямках – Генштаб (станом на 16:00).

Сили спецоперацій уразили в районі Чонгару стратегічний міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом. Рух через АПП «Джанкой» тимчасово перекрито – Телеграм-канал «Астра».

Підрозділи Middle-strike Сил спецоперацій уразили нафтобазу «Семиколодезянська» та нафтовий термінал у тимчасово окупованому Криму – командування ССО.

Сили безпілотних систем вночі уразили 26 російських об'єктів на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ – Роберт «Мадяр» Бровді, командувач СБС.

Партизани на залізничній станції у Воронежі знищили важкий відновлювальний залізничний кран серії EDK-300/5 – рідкісну техніку, зняту з виробництва – рух «АТЕШ».

Ворог почав атакувати транспортне сполучення між Харковом і Сумами – Сергій «Флеш» Бескрестнов, радник міністра оборони.

Сили ППО знешкодили 215 з 236 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну – Повітряні сили.

НАСЛІДКИ ВІЙНИ

Втрати. Воєнні злочини

Наслідки ворожих ударів:

- На Одещині поранений чоловік, пошкоджені житлові будинки, газогін;

- На Чернігівщині поранена жінка, пошкоджені АЗС, адміністративні й господарські приміщення;

- У Запоріжжі був частково знеструмлений один із районів міста.

На Запоріжжі в селищі Балабине внаслідок ударів КАБами поруч із зупинкою громадського транспорту двоє людей загинули, ще п’ятеро – зазнали поранень – Іван Федоров, голова Запорізької ОВА.

У Чорноморську Одеської області через російську атаку пошкоджена будівля Спасо-Преображенського храму – Центр інформації Української православної церкви.

Енергетика

Росіяни двічі атакували вугільне підприємство ДТЕК у Дніпропетровській області, постраждав один із працівників – Група ДТЕК.

НОВИНИ: УКРАЇНА

Каюінет міністрів

- ухвалив низку рішень щодо посилення соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу;

- розширює можливості підтвердження факту зруйнування або пошкодження житла: тепер для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на удар РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на Київщині – МЗС.

З початку російської агресії у 2014 році за кордон виїхали вже 8,5 мільйона українців – Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За чотири місяці роботи Офіс військового омбудсмана отримав майже 8 тисяч скарг про порушення прав військових – Ольга Решетилова, військовий омбудсман.

На Буковині у селі Виженка Вижницької тергромади обвалився дерев’яний підвісний міст із 30 дітьми, шестеро з них у лікарні – Чернівецька облпрокуратура.

СВІТ: ДОПОМОГА, САНКЦІЇ, ПОДІЇ

Ситуація на Близькому Сході

Військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї заявив, що укладення ймовірної мирної угоди між США та Іраном залежить від того, чи погодиться адміністрація Дональда Трампа розморозити 24 мільярди доларів іранських активів – CNN.

Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) повідомило, що американські військові збили в Ормузькій протоці два іранські дрони-камікадзе – CENTCOM.

ОПЕК+ готує четверте підвищення квот на видобуток нафти – Reuters.

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Висока представниця ЄС з закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас висловила сподівання на збереження режиму перемир’я між Ізраїлем та Ліваном – Democrata.

Міноборони США підвищило рівень контррозвідувальної загрози до найвищого і вважає, що Ізраїль прослуховував американських переговірників з Іраном – The New York Times.

Міністр фінансів США Скотт Бессент розглядає плани використання іранських активів для фінансування відновлення країн Перської затоки, які постраждали від ударів з боку Тегерана – Financial Times.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер візьме участь у виборах Лейбористської партії, якщо однопартійці кинуть виклик його лідерству – The Sun.

Під час військового параду 14 липня у Парижі над французькою столицею мають пролетіти два винищувачі Mirage 2000, один із яких буде у кольорах України, а до участі у церемонії запросили країни Коаліції охочих – Le Figaro.

Колишній президент США Джо Байден виступив із гострою критикою чинного лідера держави Дональда Трампа. Байден назвав свого наступника «найкорумпованішим президентом в історії» країни – The New York Times.

Президент США Дональд Трамп запевнив, що він і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дотримуються однакової позиції щодо конфлікту на Близькому Сході – NBC News.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вважає, що відносини між Вірменією і Росією «потребують певного оздоровлення» – News.Am. У Вірменії проходять парламентські вибори.

У Косові проходять дострокові парламентські вибори, вже треті за останні 18 місяців – Bloomberg.

Іран звинувачує американських посадовців у відмові у видачі віз ключовим співробітникам національної футбольної збірної напередодні Чемпіонату світу з футболу, що розпочнеться наступного тижня у Північній Америці – Politico.

У США в місті Толедо сталася стрілянина на літньому фестивалі, 12 людей поранено – ВВС.

Міністерство транспорту Китаю оголосило про проведення спеціальної морської операції у водах на схід від острова Тайвань – China Daily.

Армія оборони Ізраїлю здійснює бомбардування району Дахія на півдні столиці Лівану – The Times of Israel.

ВОРОГ

Через удари Сил оборони водії бензовозів відмовляються везти пальне з РФ на тимчасово окуповані території України навіть за подвійним тарифом – рух спротиву «Жовта стрічка».

Росія оголосила, що вже цього літа може запустити перші загальнодоступні мережі 5G, але не на стандартному для більшості країн діапазоні, а на частотах, недоступних багатьом росіянам – Служба зовнішньої розвідки України.

Кремль продовжує нарощувати фінансування програм, спрямованих на мілітаризацію молодого покоління. У 2026 році на так зване патріотичне виховання дітей та підлітків у РФ планують спрямувати майже 800 мільйонів доларів, що майже у 20 разів більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну – Центр протидії дезінформації.

Підготувала Тетяна Тиндик, Київ

Перше фото: Генштаб ЗСУ.