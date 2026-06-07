Росіяни від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони, найгарячіший - Гуляйпільський напрямок

Росіяни від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони, найгарячіший - Гуляйпільський напрямок

Дані Генштабу
Укрінформ
Російські війська від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільше боїв відбувалося на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 неділі, 7 червня.

Ворог обстріляв з артилерії прикордонні населені пункти Рожковичі, Сопич, Рогізне, Бачівськ, Кореньок, Тополя, Гірки, Бунячине, Рижівка, Будки, Іскрисківщина та Нескучне у Сумській області, а також Хрінівка, Клюси, Галаганівка, Тимоновичі та Михальчина Слобода у Чернігівській області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням керованої авіаційної бомби, а також здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники один раз намагалися прорвати оборону в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб армії РФ просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби російських загарбників просунутися в бік населених пунктів Крива та Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог безуспішно один раз намагався прорвати оборону українських захисників у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Кучерового Яру та Вільного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники 16 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у районі Тернового та в бік Добропілля. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські військові наступальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

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Як повідомляв Укрінформ, Сили спеціальних операцій ЗСУ в районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом.

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