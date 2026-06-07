Росіяни від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони, найгарячіший - Гуляйпільський напрямок

Російські війська від початку доби 71 раз атакували позиції Сил оборони України, найбільше боїв відбувалося на Гуляйпільському та Покровському напрямках.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці про ситуацію станом на 16:00 неділі, 7 червня.

Ворог обстріляв з артилерії прикордонні населені пункти Рожковичі, Сопич, Рогізне, Бачівськ, Кореньок, Тополя, Гірки, Бунячине, Рижівка, Будки, Іскрисківщина та Нескучне у Сумській області, а також Хрінівка, Клюси, Галаганівка, Тимоновичі та Михальчина Слобода у Чернігівській області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, ворог завдав одного авіаційного удару із застосуванням керованої авіаційної бомби, а також здійснив 50 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку російські загарбники один раз намагалися прорвати оборону в напрямку Охрімівки.

На Куп’янському напрямку ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Глушківка.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 13 спроб армії РФ просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Ставків, Діброви та в напрямку Шийківки та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби російських загарбників просунутися в бік населених пунктів Крива та Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку ворог безуспішно один раз намагався прорвати оборону українських захисників у напрямку Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 10 атак поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в напрямку Костянтинівки, Кучерового Яру та Вільного. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку російські загарбники 16 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Гришине, Котлине, Удачне та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Сергіївка. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог два рази намагався просунутися у районі Тернового та в бік Добропілля. Одне боєзіткнення ще триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Варварівка, Залізничне та у бік Новоселівки, Добропілля, Воздвижівка, Цвіткового, Староукраїнки, Гуляйпільського та Чарівного. Два боєзіткнення ще тривають.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські військові наступальних дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Як повідомляв Укрінформ, Сили спеціальних операцій ЗСУ в районі населеного пункту Чонгар уразили міст, який з’єднує Херсонську область із Кримом.