СБУ кваліфікувала атаку російського дрона по сховищу ядерного палива як воєнний злочин

Слідчі Служби безпеки України вважають воєнним злочином російський удар по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, який знаходиться біля Чорнобильської АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

«Як встановила слідчо-оперативна група СБУ, збройні сили РФ завдали цього удару безпілотним літальним апаратом типу «Герань-2» о 02:05 годині 7 червня. Окремі елементи дрону уже знайдені на місці ураження», - ідеться у повідомленні.

Унаслідок вибуху зазнали пошкодження будівлі прийому та перевантаження відпрацьованого ядерного палива і адміністративний корпус МАГАТЕ.

Також встановлено, що удар не вплинув на виробничий процес сховища.

«Радіаційний фон знаходиться у нормі, загиблі та поранені відсутні», - зауважили в СБУ.

Слідчі Служби безпеки України за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури вживають комплексних заходів, щоб знайти і покарати причетних до цієї атаки.

Як повідомляв Укрінформ, на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) внаслідок влучання російського безпілотника вночі 7 червня була частково зруйнована будівля приймання контейнерів, відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.