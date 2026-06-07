Зеленський прибув до Британії

Про це глава Української держави повідомив у Фейсбуці.

«Сьогодні в Британії. Будуть наші двосторонні перемовини з Кіром та зустріч у форматі E3 плюс Україна: Президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Премʼєр-міністр Британії Кір Стармер», - ідеться у повідомленні Зеленського.

За його словами, команди вже змістовно попрацювали над підготовкою всіх зустрічей. Тепер, зауважив Президент України, «важливо все проговорити й погодити ключові речі на рівні лідерів».

«Головне – це наш захист у війні, більше співпраці заради безпеки всієї Європи в напрямі ППО та наш спільний погляд на дипломатичні перспективи: Європа має бути в перемовинах і має бути сильною», - наголосив Зеленський.

На завтра запланована зустріч Зеленського із Його Величністю Королем Чарльзом III.

«Дякую Сполученому Королівству та всім нашим партнерам, які реальними кроками допомагають нам посилювати захист життя і тиск на Росію за її агресію. Росія повинна закінчити цю свою війну», - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, за інформацією Bloomberg лідери Великої Британії, Франції та Німеччини планують зустрітися з Зеленським, щоб обговорити шляхи залучення Росії до переговорів про припинення війни.

Фото: ОП