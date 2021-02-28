Розвідка розповіла, скільки російських снайперів зараз на Донбасі

На Донбасі активно діють снайперські підрозділи Росії, загальна чисельність яких становить близько 450 осіб. Окрім того, близько 50 снайперів постійно перебувають на підконтрольній Україні території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«За нашими даними, зараз штатна чисельність таких підрозділів становить близько 450 військовослужбовців-снайперів. Крім того, на територію України зараз дуже активно заходять снайперські групи збройних сил Росії, ФСБ, інших силових структур. Це близько 50 осіб, які постійно перебувають на нашій території для того, щоб відпрацьовувати найбільш важливі завдання і, крім того, підвищувати свій бойовий досвід по застосуванню снайперського озброєння в сучасних конфліктах», – розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

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За його словами, здебільшого снайперська група заходить із території Росії на Донбас на короткий період часу, виконує поставлене завдання та випробовує озброєння.

«Якщо заходять російські підрозділи, або це можуть бути навіть окремі групи зі складу першого-другого армійського корпусу, то вони уже використовують найбільш новітні гвинтівки – це великокаліберні гвинтівки, це гвинтівки, які випуску 2010-2012 років – ті, які якраз випробовуються в бойових умовах – та ж сама снайперська гвинтівка Лобаєва, вона є в п’яти модифікаціях. Крім того, є й іноземні зразки – це більш такі далекобійні зразки, які можуть вести вогонь від двох із половиною тисяч метрів і далі», – додав Скібіцький.

За даними української розвідки, бойовики угруповань «ДНР» і «ЛНР» на озброєнні мають класичну гвинтівку Драгунова, а для тренувань бойовиків-снайперів із 2015 року активно використовували територію Росії - зокрема, Ростовську область та Краснодарський край, полігон «Молькіно». А з 2016 року підготовку снайперів здійснюють на території окупованого Донбасу.

«За даними воєнної розвідки, у грудні минулого року на території України, в окупованих районах були проведені збори снайперських підрозділів із залученням офіцерів збройних сил Росії, які як інструктори прибули з території Ростовської області для проведення цих зборів, проведення окремих занять і контролю уже результатів підготовки снайперських підрозділів першого та другого армійського корпусів», – додав Скібіцький.

Як повідомляв Укрінформ, 11 лютого на Донбасі снайпер окупантів смертельно поранив військовослужбовця Збройних сил України. У нинішньому році повідомлялось про трьох загиблих українських військових від кулі снайперів.