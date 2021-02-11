На Донбасі від кулі російського снайпера загинув український боєць

На Донбасі снайпер окупантів смертельно поранив військовослужбовця Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі у Фейсбуці.

«Сьогодні 11 лютого близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації», - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер прибув з робочою поїздкою до Донецької області, де має ознайомитися із ситуацією на передовій. Разом з Президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».