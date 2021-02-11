На Донбасі від кулі російського снайпера загинув український боєць

На Донбасі від кулі російського снайпера загинув український боєць

Укрінформ
На Донбасі снайпер окупантів смертельно поранив військовослужбовця Збройних сил України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі у Фейсбуці.

«Сьогодні 11 лютого близько 9.30 ранку на напрямку Горлівка снайпером ЗС РФ був важко поранений військовослужбовець ЗСУ. Незважаючи на надану допомогу, він помер в ході евакуації», - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Українська делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер прибув з робочою поїздкою до Донецької області, де має ознайомитися із ситуацією на передовій. Разом з Президентом на Донбас вирушили посли країн «Великої сімки».

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